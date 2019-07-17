В Хвалынске трое иностранцев и жителей Сызрани организовали подпольный алкоцех

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-17T16:41:26+03:00

Изъято более 12 тыс. бутылок коньяка и водки

Изменить размер текста: A A

В Хвалынске Саратовской области будут судить трех жителей Сызрани и столько же иностранцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, их обвиняют в торговле контрафактным алкоголем.

Следствие считает, что банду организовал 40-летний житель Сызрани, который привлек к преступной деятельности двух земляков и трех граждан Узбекистана и Кыргызстана.

Они оборудовали на складе в поселке Возрождение Хвалынского района Саратовской области базу, где производили и хранили алкоголь. Для этого они закупили бутылки, пробки и этиловый спирт, а на готовую продукцию наклеивали этикетки и поддельные акцизные марки.

В ноябре 2018 года деятельность группы была пресечена. Правоохранители изъяли более 12 тыс. бутылок под видом коньяка и водки. Общая сумма составила более 6,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вольский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU