2019-07-17T16:41:26+03:00
Происшествия

В Хвалынске трое иностранцев и жителей Сызрани организовали подпольный алкоцех

Изъято более 12 тыс. бутылок коньяка и водки
Екатерина Семенова
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В Хвалынске Саратовской области будут судить трех жителей Сызрани и столько же иностранцев.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, их обвиняют в торговле контрафактным алкоголем.

Следствие считает, что банду организовал 40-летний житель Сызрани, который привлек к преступной деятельности двух земляков и трех граждан Узбекистана и Кыргызстана.

Они оборудовали на складе в поселке Возрождение Хвалынского района Саратовской области базу, где производили и хранили алкоголь. Для этого они закупили бутылки, пробки и этиловый спирт, а на готовую продукцию наклеивали этикетки и поддельные акцизные марки.

В ноябре 2018 года деятельность группы была пресечена. Правоохранители изъяли более 12 тыс. бутылок под видом коньяка и водки. Общая сумма составила более 6,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Вольский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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