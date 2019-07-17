В Хвалынске трое иностранцев и жителей Сызрани организовали подпольный алкоцех
В Хвалынске Саратовской области будут судить трех жителей Сызрани и столько же иностранцев.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, их обвиняют в торговле контрафактным алкоголем.
Следствие считает, что банду организовал 40-летний житель Сызрани, который привлек к преступной деятельности двух земляков и трех граждан Узбекистана и Кыргызстана.
Они оборудовали на складе в поселке Возрождение Хвалынского района Саратовской области базу, где производили и хранили алкоголь. Для этого они закупили бутылки, пробки и этиловый спирт, а на готовую продукцию наклеивали этикетки и поддельные акцизные марки.
В ноябре 2018 года деятельность группы была пресечена. Правоохранители изъяли более 12 тыс. бутылок под видом коньяка и водки. Общая сумма составила более 6,2 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Вольский районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU