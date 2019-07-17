В Саратове отметят 191-ю годовщину со дня рождения Чернышевского

СЕГОДНЯ 16:26 2019-07-17T16:39:03+03:00

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В Саратове 24 июля отметят день рождения Николая Гавриловича Чернышевского.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, в этот день пройдет выставка «Не говори: «Забыл он осторожность…», посвященная его жизни после ареста, неправедного суда, каторги и вечного поселения в Сибирь.

Гости мероприятия расскажут о судьбе писателя, а также покажут его личные вещи.

Центральным экспонатом выставки станут золотые часы, которые по легенде в 1866 году Ольга Сократовна Чернышевская передала Николаю Гавриловичу при их свидании в Иркутске.

Мероприятия пройдут в 16:00 по адресу: улица Чернышевского, 142.

ИСТОЧНИК KP.RU