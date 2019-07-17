В Саратовской области намолочено 516 тыс. тонн озимых зерновых культур
Обмолочено 320 тыс. гектаров
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В районах Саратовской области идет уборка озимых культур, обмолочено всего 320 тыс. гектаров. При средней урожайности 16,1 центнера на гектар намолочено 516 тыс. тонн.
Как рассказали «КП-Саратов» в Минсельхозе региона, в Правобережье лидерами по намолоту стали Калининский и Самойловский районы, в Левобережье хозяйства Пугачевского района.
По правому берегу отличился Балашовский район.
ИСТОЧНИК KP.RU