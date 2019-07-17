Саратовцам рассказали, как защититься от клещей

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-17T16:36:43+03:00

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Жителям Саратовской области рассказали, как защититься от укусов клещей.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в основном насекомые базируются по обочинам лесных дорог и тропинок, в оврагах, по долинам рек. Однако возможно присасывание клеща и в городе. Они могут перейти на человека с куста.

Клещ безболезненно кусает, а последствия проявляются через несколько часов или на следующий день.

Поэтому граждан предупреждают — лучше заправлять свою одежду, чтобы насекомое не пробралось сквозь кожу, при прогулке в лесах и поле через каждые два часа осматривать друг друга, а если нужно ехать в район, где распространен клещевой энцефалит, лучше сделать прививку. В Саратовской области таких очагов болезни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU