Саратовцам рассказали, как защититься от клещей
Жителям Саратовской области рассказали, как защититься от укусов клещей.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, в основном насекомые базируются по обочинам лесных дорог и тропинок, в оврагах, по долинам рек. Однако возможно присасывание клеща и в городе. Они могут перейти на человека с куста.
Клещ безболезненно кусает, а последствия проявляются через несколько часов или на следующий день.
Поэтому граждан предупреждают — лучше заправлять свою одежду, чтобы насекомое не пробралось сквозь кожу, при прогулке в лесах и поле через каждые два часа осматривать друг друга, а если нужно ехать в район, где распространен клещевой энцефалит, лучше сделать прививку. В Саратовской области таких очагов болезни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU