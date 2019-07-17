Энгельсский спортсмен стал серебряным призером всероссийских соревнований по плаванию
Он получил награду в многоборье
Изменить размер текста:
В Волгограде прошли всероссийские соревнования по плаванию на призы трехкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, за звание лучших боролись более 800 спортсменов из 15 регионов России.
Евгений Шевляков, энгельсский пловец, взял третье место в плавании вольным стилем и серебро на дистанции 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием.
ИСТОЧНИК KP.RU