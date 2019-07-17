2019-07-17T16:34:36+03:00
Общество

Энгельсский спортсмен стал серебряным призером всероссийских соревнований по плаванию

Он получил награду в многоборье
Дарья Вострикова
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В Волгограде прошли всероссийские соревнования по плаванию на призы трехкратного олимпийского чемпиона Евгения Садового и призера Олимпийских игр Василия Иванова.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, за звание лучших боролись более 800 спортсменов из 15 регионов России.

Евгений Шевляков, энгельсский пловец, взял третье место в плавании вольным стилем и серебро на дистанции 100 метров брассом и 200 метров комплексным плаванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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