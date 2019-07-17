2019-07-17T16:33:38+03:00
Общество

В Саратове пройдет фестиваль ремесел

Он состоится в рамках «Городских выходных»
Дарья Вострикова
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Жителей и гостей Саратова 16-18 августа ждет насыщенная культурно-спортивная программа в рамках фестиваля «Городские выходные».

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут работать площадки на Волжской улице, набережной Космонавтов, в саду «Липки».

Саратовцев ждут выступления, различные мастер-классы, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши.

Также пройдет фестиваль «Палитра ремесел».

ИСТОЧНИК KP.RU

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