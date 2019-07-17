В Саратове пройдет фестиваль ремесел
Он состоится в рамках «Городских выходных»
Изменить размер текста:
Жителей и гостей Саратова 16-18 августа ждет насыщенная культурно-спортивная программа в рамках фестиваля «Городские выходные».
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, будут работать площадки на Волжской улице, набережной Космонавтов, в саду «Липки».
Саратовцев ждут выступления, различные мастер-классы, спортивные соревнования, конкурсы, розыгрыши.
Также пройдет фестиваль «Палитра ремесел».
ИСТОЧНИК KP.RU