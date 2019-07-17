Саратовец отдал мошенникам 400 тыс. рублей ради возвращения суммы в 24 раза меньше
Он ничего не получил
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В отдел полиции Ленинского района обратился 41-летний менеджер.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 апреля ему позвонил якобы юрист и предложил вернуть проигранные в брокерской компании 17 тыс. рублей.
Для этого нужно было только заплатить. С мая по июль мужчина перевел на карты и телефонные номера злоумышленника более 400 тыс. рублей.
После этого мошенник отключен телефон, а гражданин так ничего не получил, поэтому пришел в полицию.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU