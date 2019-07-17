Саратовец отдал мошенникам 400 тыс. рублей ради возвращения суммы в 24 раза меньше

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-17T15:50:20+03:00

Он ничего не получил

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В отдел полиции Ленинского района обратился 41-летний менеджер.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 24 апреля ему позвонил якобы юрист и предложил вернуть проигранные в брокерской компании 17 тыс. рублей.

Для этого нужно было только заплатить. С мая по июль мужчина перевел на карты и телефонные номера злоумышленника более 400 тыс. рублей.

После этого мошенник отключен телефон, а гражданин так ничего не получил, поэтому пришел в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU