Клещи покусали 587 жителей Саратовской области

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-17T16:15:53+03:00

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По состоянию на 16 июля 587 жителей Саратовской области пострадали от укусов клещей, в их числе оказался 181 ребенок.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре, специалисты исследовали 473 паразитов и выявили 12 положительных проб на боррелиоз. Эти кровососущие насекомые нападали в Тамбовской и Пензенской областях, а также в Аткарском, Энгельсском и Марксовском районах Саратовской области.

Жителей региона призывают обращаться в медпункт, чтобы удалять насекомых.

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ИСТОЧНИК KP.RU