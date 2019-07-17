В Саратове гаражи переделали под подпольный мясокомбинат
В Саратове полиция во время проверки в гаражах Солнечного наткнулась на склад мяса.
- В девяти боксах хранили в общей массе около 3,5 тонны. Сами помещения были переоборудованы под морозилки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Собственник гаражей ранее был учредителем фирмы по переработке и торговле мясными продуктами, но с ноября 2018 года организация перестала вести свою деятельность.
Также во время осмотра боксов полицейские обнаружили, что у предпринимателя работал иностранец.
Правоохранители возбудили три административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, незаконную работу иностранца и незаконное привлечение его к труду.
В гаражах в Саратове незаконно хранили 3,5 тонны мяса.Видео: ГУ МВД по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU