2019-07-17T14:27:22+03:00
Происшествия

В Саратове гаражи переделали под подпольный мясокомбинат

Там незаконно работал иностранец
Ольга Симонова
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В Саратове полиция во время проверки в гаражах Солнечного наткнулась на склад мяса.

- В девяти боксах хранили в общей массе около 3,5 тонны. Сами помещения были переоборудованы под морозилки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Собственник гаражей ранее был учредителем фирмы по переработке и торговле мясными продуктами, но с ноября 2018 года организация перестала вести свою деятельность.

Также во время осмотра боксов полицейские обнаружили, что у предпринимателя работал иностранец.

Правоохранители возбудили три административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, незаконную работу иностранца и незаконное привлечение его к труду.

В гаражах в Саратове незаконно хранили 3,5 тонны мяса.Видео: ГУ МВД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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