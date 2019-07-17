В Саратове гаражи переделали под подпольный мясокомбинат

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-17T14:27:22+03:00

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В Саратове полиция во время проверки в гаражах Солнечного наткнулась на склад мяса.

- В девяти боксах хранили в общей массе около 3,5 тонны. Сами помещения были переоборудованы под морозилки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Собственник гаражей ранее был учредителем фирмы по переработке и торговле мясными продуктами, но с ноября 2018 года организация перестала вести свою деятельность.

Также во время осмотра боксов полицейские обнаружили, что у предпринимателя работал иностранец.

Правоохранители возбудили три административных дела за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации, незаконную работу иностранца и незаконное привлечение его к труду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720702" frameborder="0"></iframe> В гаражах в Саратове незаконно хранили 3,5 тонны мяса.Видео: ГУ МВД по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU