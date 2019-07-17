2019-07-17T13:29:37+03:00
Происшествия

Строительная организация в Новоузенске задолжала по штрафам более 2,7 млн рублей

Компания может остаться без имущества
Дарья Вострикова
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Прокуратура Новоузенского района выявила нарушения исполнения налогового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, ООО «Новоузенскстрой» на 26 июня 2019 года имело недоимку, задолженность по пеням и штрафам в бюджет в сумме более 2,7 млн рублей.

Прокурор принял решение об аресте имущества компании.

Соответствующее постановление направлено в областную налоговую службу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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