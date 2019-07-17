«ФосАгро» попадает в цели

СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-17T13:21:48+03:00

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Круглые сутки производственные линии предприятий, входящих в Группу «ФосАгро», выпускают тонны минеральных удобрений и кормовых фосфатов, различных кислот. И мало кто из сотрудников, глядя на циклическое движение конвейеров, задумывается о том, что каждый грамм, каждая гранула продукции — это не просто товар для фермеров, а вклад в решение глобальных проблем человечества.

Кажется, их очень много. Но на самом деле все основные задачи включены в так называемые 17 целей Организации Объединенных Наций (ООН): ликвидация голода, повышение качества жизни, эффективное использование природных ресурсов, инновации, сохранение экосистем… И деятельность компании «ФосАгро» приближает их достижение: стабильность и высокие заработки – ее вклад в борьбу с бедностью и безработицей; выпуск безопасной продукции – гарантия сохранения экосистем; повышение эффективности переработки основного сырья – апатитового концентрата – показатель ответственного производства. А то, что «ФосАгро» ежегодно увеличивает объемы выпуска готовой продукции – гарантия продовольственной безопасности России и мира.

Вклад Компании в общее дело на днях в очередной раз был оценен представителями ООН: генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев был приглашен на встречу с главой ЮНЕСКО Одри Азуле. Это редкое событие даже для ученых, а тем более для представителей бизнеса. Хотя госпожа Азуле объяснила, почему встреча с главой ведущей российской компании по выпуску минеральных удобрений стала возможна:

- ЮНЕСКО выражает благодарность «ФосАгро» за многолетнее партнерство на благо науки. Наши совместные проекты стремятся трансформировать научную среду, мотивируя молодых ученых разрабатывать технологии эффективного и рационального использования природных ресурсов, их вторичной переработки. Поддержка, которую мы получаем от «ФосАгро», — пример ответственного поведения бизнеса, необходимого обществу для обеспечения благополучия будущих поколений, — подчеркнула Одри Азуле.

Под трансформацией научной среды она имела в виду совместный проект «ФосАгро», ЮНЕСКО и Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) «Зеленая химия для жизни». Он был инициирован заместителем председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» Андреем Григорьевичем Гурьевым в 2011 году. Главная задача — поддержать инновационные разработки молодых ученых, придерживающихся принципов зеленой химии. За годы проведения конкурса международное жюри рассмотрело более 600 заявок и выбрало в качестве получателей грантов 34 молодых ученых из 26 стран мира. Ввиду широкого признания успешности программы, в феврале стороны договорились о ее продлении до 2022 года. Это значит, что взнос «ФосАгро» в реализацию проекта с 2013 по 2022 годы составит почти 2,5 млн долларов США. А вклад программы в развитие науки и повышение экологической безопасности и вовсе представляется неоценимым.

Более широко о вкладе компании в достижение целей устойчивого развития (ЦУР) ООН Андрей Гурьев рассказал на Всемирной встрече лидеров химии, организованной на полях 47-го Всемирного химического конгресса Международного союза теоретической и прикладной химии (ИЮПАК). Подобные встречи в последнее время стали довольно частыми, и это прекрасно. Ведь их участники пытаются найти решения, которые позволят справиться с вызовами, стоящими сегодня перед человечеством: изменение климата, загрязнение окружающей среды, энергетический кризис, угроза биоразнообразию, истощение природных ресурсов и рост населения планеты до почти 10 млрд человек к 2050 году — все это нашим предкам еще в начале 20-го века не снилось и в страшном сне. Правда, по мнению участников форума, у химической отрасли есть ресурсы, чтобы ответить на эти вызовы. За примерами далеко ходить не нужно:

- «ФосАгро» поставляет основные питательные вещества для выращивания сельскохозяйственных культур более чем в 100 стран мира. Таким образом мы обеспечиваем глобальную продовольственную безопасность, помогаем решить проблему голода, — заявил генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Наши экологически чистые удобрения при этом не наносят вреда почвам, что особенно важно ввиду остро стоящей проблемы деградации почвенных ресурсов как ключевой преграды на пути ликвидации голода: 52% земель сельскохозяйственного назначения умеренно или сильно страдают от деградации. Более того, «ФосАгро» стала первой российской компанией, выбранной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН для реализации глобальной инициативы в области защиты почв. «ФосАгро» выпускает экологически чистые удобрения, а значит чистыми и безопасными будут продукты питания; на предприятиях Компании бессточная система производства, что исключает загрязнение водных ресурсов; мы стремимся к максимально возможному использованию попутной продукции и переработке вторичного сырья.

Инвестиции в обновление и повышение эффективности производств, развитие образования и медицины, детского и профессионального спорта — «ФосАгро» оказывает непосредственное содействие достижению 10 из 17 ЦУР ООН. Причем приверженность принципам устойчивого развития закреплена в Стратегии развития Компании до 2025 года. По мнению Андрея Гурьева, принципы устойчивого развития должны лечь в основу работы не только предприятий химической отрасли, но и любой индустрии. Сообща работать над достижением ЦУР необходимо уже сейчас, через десять или даже пять лет уже будет слишком поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU