Балашовского подростка госпитализировали с сильным отравлением алкоголем
Его отвезли в реанимацию со стадиона «Олимп»
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В Балашове Саратовской области 15-летний мальчик госпитализирован с сильным алкогольным отравлением.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, подростка увезли в больницу с территории стадиона «Олимп» 14 июля.
Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ Балашова.
Сейчас прокуратура выясняет, где и при каких обстоятельствах куплен алкоголь. Также будут проверены, в каких условиях живет и воспитывается подросток. Теперь ему грозит постановка на учет в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU