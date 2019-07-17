2019-07-17T10:55:42+03:00
Общество

Балашовского подростка госпитализировали с сильным отравлением алкоголем

Его отвезли в реанимацию со стадиона «Олимп»
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области 15-летний мальчик госпитализирован с сильным алкогольным отравлением.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, подростка увезли в больницу с территории стадиона «Олимп» 14 июля.

Пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение ЦРБ Балашова.

Сейчас прокуратура выясняет, где и при каких обстоятельствах куплен алкоголь. Также будут проверены, в каких условиях живет и воспитывается подросток. Теперь ему грозит постановка на учет в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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