В Саратове на грузовик «Coca-Cola» упало дерево
ЧП случилось в Ленинском районе
Фото из соцсетей
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В Ленинском районе Саратова на грузовик «Coca-Cola» упало дерево.
Как сообщили очевидцы в группе «Регион-64 Саратов» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел у дома №38Б по улице Тверская.
Машина получила небольшие повреждения, пострадавших, по предварительным данным, нет.
В комментариях к посту очевидец отметил, что дерево так и лежит во дворе. Из-за этого не могут проехать машины.
ИСТОЧНИК KP.RU