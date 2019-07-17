В Саратове на грузовик «Coca-Cola» упало дерево

СЕГОДНЯ 09:11 2019-07-17T09:11:47+03:00

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В Ленинском районе Саратова на грузовик «Coca-Cola» упало дерево.

Как сообщили очевидцы в группе «Регион-64 Саратов» соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел у дома №38Б по улице Тверская.

Машина получила небольшие повреждения, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В комментариях к посту очевидец отметил, что дерево так и лежит во дворе. Из-за этого не могут проехать машины.

ИСТОЧНИК KP.RU