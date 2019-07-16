Саратовец избил сотрудника колонии при доставке запрещенных предметов

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-16T16:51:47+03:00

После этого он сам оказался в колонии

Изменить размер текста: A A

В Саратове вынесен приговор ранее судимому 25-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

23 июля 2017 года мужчина попытался доставить в колонию запрещенные предметы. При задержании он избил сотрудника исправительного учреждения.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако тот посчитал наказание слишком суровым и обжаловал. Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU