Саратовец избил сотрудника колонии при доставке запрещенных предметов
После этого он сам оказался в колонии
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В Саратове вынесен приговор ранее судимому 25-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в применении насилия к представителю власти.
23 июля 2017 года мужчина попытался доставить в колонию запрещенные предметы. При задержании он избил сотрудника исправительного учреждения.
Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако тот посчитал наказание слишком суровым и обжаловал. Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU