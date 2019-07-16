2019-07-16T16:51:47+03:00
Происшествия

Саратовец избил сотрудника колонии при доставке запрещенных предметов

После этого он сам оказался в колонии
Екатерина Семенова
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В Саратове вынесен приговор ранее судимому 25-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в применении насилия к представителю власти.

23 июля 2017 года мужчина попытался доставить в колонию запрещенные предметы. При задержании он избил сотрудника исправительного учреждения.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, однако тот посчитал наказание слишком суровым и обжаловал. Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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