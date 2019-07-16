Заключенные из энгельсской колонии стали КВНщиками
Состоялся летний турнир «Особый юмор»
Фото УФСИН по Саратовской области
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Осужденные колонии №13 в Энгельсе Саратовской области стали КВН-щиками.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, был организован турнир летних игр «Особый юмор».
Участие в играх веселых и находчивых приняли десять команд из всех отрядов. Они готовились две недели в свободное от работы на производстве времени.
Жюри состояло из представителей воспитательных служб. По итогам борьбы победа досталась команде отряда №2, которая представила сценку «Случай в книжном магазине». Второе место заняла команда отряда №1, третье — команды отрядов №№5 и 10.
Лучшие получили дипломы и сладкие призы.
ИСТОЧНИК KP.RU