2019-07-16T16:13:46+03:00
Общество

Заключенные из энгельсской колонии стали КВНщиками

Состоялся летний турнир «Особый юмор»
Екатерина Семенова
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Фото УФСИН по Саратовской областиФото УФСИН по Саратовской области
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Осужденные колонии №13 в Энгельсе Саратовской области стали КВН-щиками.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФСИН региона, был организован турнир летних игр «Особый юмор».

Участие в играх веселых и находчивых приняли десять команд из всех отрядов. Они готовились две недели в свободное от работы на производстве времени.

Жюри состояло из представителей воспитательных служб. По итогам борьбы победа досталась команде отряда №2, которая представила сценку «Случай в книжном магазине». Второе место заняла команда отряда №1, третье — команды отрядов №№5 и 10.

Лучшие получили дипломы и сладкие призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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