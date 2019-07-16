Коммунальщики начали вскрышные работы на 20 улицах Саратова
В Саратове продолжаются вскрышные работы на 22 улицах.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, там еще не восстановили асфальт после ремонта подземных коммуникаций.
Речь идет о дорогах:
- улица Валовая, 5 и 68;
- улица Симбирцева от дома 55 до Белоглинской;
- улица Кутякова, 150 и 154;
- 3-й проезд Строителей, 5;
- улица Клочкова, 150, 146, 138 и 160;
- улица Высокая, 8 и 9;
- улица Блинова, 3;
- Троицкий взвоз, 3;
- улица Шелковичная/Хользунова;
- 1-й Чапаевский проезд;
- улица Чернышевского, 189;
- улица Хвесина;
- улица Тульская/Азина;
- 4-й Князевский проезд;
- улица Радищева на участке от Соборной площади до Советской;
- улица Челюскинцев;
- улица Октябрьская от Московской до Челюскинцев;
- улица Ашхабадская;
- улица Чапаева/Большая Горная;
- улица Университетская.
Кроме того, напоминаем о перекрытии для проведения работ на перекрестке улиц Чапаева и Большая Горная.
Закрыто движение на улице 53-й Стрелковой дивизии между Вольской и Белоглинской, Мичурина между Радищева и Соборной, Радищева между Советской и Соборной и Большая Казачья между Рахова и Пугачева.
Горожан просят планировать маршрут заранее.
ИСТОЧНИК KP.RU