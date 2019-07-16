Коммунальщики начали вскрышные работы на 20 улицах Саратова

СЕГОДНЯ 15:46 2019-07-16T15:53:54+03:00

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В Саратове продолжаются вскрышные работы на 22 улицах.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, там еще не восстановили асфальт после ремонта подземных коммуникаций.

Речь идет о дорогах:

- улица Валовая, 5 и 68;

- улица Симбирцева от дома 55 до Белоглинской;

- улица Кутякова, 150 и 154;

- 3-й проезд Строителей, 5;

- улица Клочкова, 150, 146, 138 и 160;

- улица Высокая, 8 и 9;

- улица Блинова, 3;

- Троицкий взвоз, 3;

- улица Шелковичная/Хользунова;

- 1-й Чапаевский проезд;

- улица Чернышевского, 189;

- улица Хвесина;

- улица Тульская/Азина;

- 4-й Князевский проезд;

- улица Радищева на участке от Соборной площади до Советской;

- улица Челюскинцев;

- улица Октябрьская от Московской до Челюскинцев;

- улица Ашхабадская;

- улица Чапаева/Большая Горная;

- улица Университетская.

Кроме того, напоминаем о перекрытии для проведения работ на перекрестке улиц Чапаева и Большая Горная.

Закрыто движение на улице 53-й Стрелковой дивизии между Вольской и Белоглинской, Мичурина между Радищева и Соборной, Радищева между Советской и Соборной и Большая Казачья между Рахова и Пугачева.

Горожан просят планировать маршрут заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU