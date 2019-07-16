2019-07-16T15:51:35+03:00
Общество

В Хвалынске стартовал третий сезон фестиваля «Том Сойер Фест»

Екатерина Семенова
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С 12 июля начались работы на новом объекте фестиваля восстановления исторической средовой застройки, названного именем известного героя Марка Твена. Именно Том Сойер превратил работу (покраску забора) в привилегию.

С 2015 года жители теперь уже многих городов России выходят спасать уникальные фасады чужих домов своими силами.

В Хвалынск фестиваль пришел в 2017 году при поддержке депутата Саратовской областной думы, местного историка и общественника Алексея Наумова. За это время команда единомышленников, объединенная вокруг фонда «Сосновый остров», вернула благолепный вид двум старым домам, получившим названия «гранатовый» и «изумрудный». В этом году обновление началось на уникальном для города доме конца XIX века, наличники которого украшают антропоморфные орнаменты — берегини. Дом с «берегинями» принадлежит местному фотографу и плотнику Владимиру Александровичу Бороздину. А вот что думает по этому поводу хозяин Владимир Александрович:

- Это просто здорово, я счастлив! Один никогда бы на такой подвиг не решился, здоровье уже не то... Дом для меня очень дорог, здесь выросло пять поколений Бороздиных, можно сказать, что дом — родовое гнездо. Думаю, что ему больше 120 лет, а принадлежал он, по рассказу деда, купчихе. Во дворе стоит маленький домик для прислуги. Наличники украшены берегинями, в Хвалынске я больше таких не видел. Как попал во владение моей семье, к сожалению, не знаю, — сказал он.

Принять участие в фестивале может любой желающий. На площадке можно увидеть не только то, как люди работают, но и смотрят фильмы, слушают лекции, организуют и посещают выставки, пьют чай и едят вкусные пирожные. Работы на объекте в этом году планируют завершить в начале августа.

Новый фестиваль стал возможен благодаря поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Центр культурных стратегий и проектного управления» (РОСКУЛЬТПРОЕКТ), и Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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