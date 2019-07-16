2019-07-16T15:36:50+03:00
Происшествия

Саратовцу отказались смягчать срок за кражу у спящей женщины

Он унес имущество на 38 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Заводской районный суд 26 апреля 2019 года приговорил 40-летнего саратовца к году и восьми месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 4 июля 2018 года днем осужденный гостил у своей знакомой в квартире на Киевской улице Саратова. После совместного распития спиртного та уснула, а мужчина вынес из ее дома технику и бижутерию на общую сумму более 38 тыс. рублей.

Осужденный обжаловал наказание, посчитав его слишком суровым. Однако прокурор не согласился с доводами жалобы, такого же мнения придерживался суд второй инстанции.

Приговор оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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