Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс
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В Краснопартизанском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей поселка Рукополь.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, их подозревают в краже железнодорожного имущества.
По версии следствия, сожители, мужчина с женщиной, договорились украсть с временного склада на железнодорожном пути станции Рукополь ПривЖД фрагменты рельсов, бывших в употреблении. Рельсы марки Р-43 стоили около 6 тыс. рублей.
Свое преступление злоумышленники не смогли довести до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU