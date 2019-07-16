2019-07-16T15:03:19+03:00
Происшествия

Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс

Екатерина Семенова
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В Краснопартизанском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей поселка Рукополь.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, их подозревают в краже железнодорожного имущества.

По версии следствия, сожители, мужчина с женщиной, договорились украсть с временного склада на железнодорожном пути станции Рукополь ПривЖД фрагменты рельсов, бывших в употреблении. Рельсы марки Р-43 стоили около 6 тыс. рублей.

Свое преступление злоумышленники не смогли довести до конца, так как были задержаны сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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