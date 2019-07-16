В Саратове проинвентаризируют кладбища

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-16T14:54:00+03:00

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Депутаты Саратовской городской и областной дум сформировали рабочую комиссию по вопросу проведения инвентаризации кладбищ и мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

В администрации Саратова состоялось совещание, в котором приняли участие депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, руководитель Саратовских областных отделений «Боевое братство» и «РСВА» Сергей Авезниязов, представители исполнительной власти и военного комиссариата Саратовской области.

Открывая работу комиссии, председательствующий депутат городской думы, представитель Российской Ассоциации Героев в Саратовской области, Герой России Александр Янклович обозначил проблему.

- Наша основная задача — исполнить федеральный закон. То есть провести кадастровый учет и паспортизацию воинских захоронений. На данный момент у нас нет такого реестра. Данный вопрос требует оперативного решения, — заявил он.

- Еще полгода назад мы поднимали этот вопрос в рамках проекта «Историческая память». Очень хотелось бы большей оперативности со стороны военкомата. Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Васильевич Панков лично курирует вопросы подготовки к предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас начался обратный отсчет до юбилейной даты, и привести в порядок мемориальные места и воинские захоронения — наш святой долг, — добавила Юлия Литневская.

Представитель военного комиссариата Саратовской области Юрий Волченко пообещал провести данную работу в кратчайшие сроки.

Также в ходе работы комиссии была обозначена задача выделения участков под воинские захоронения, приведение в нормативное состояние имеющихся и осуществление бюджетного финансирования для дальнейшего их содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU