2019-07-16T14:54:00+03:00
Общество

В Саратове проинвентаризируют кладбища

Сформирована рабочая комиссия
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Депутаты Саратовской городской и областной дум сформировали рабочую комиссию по вопросу проведения инвентаризации кладбищ и мест захоронений участников Великой Отечественной войны.

В администрации Саратова состоялось совещание, в котором приняли участие депутат Саратовской областной думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская, руководитель Саратовских областных отделений «Боевое братство» и «РСВА» Сергей Авезниязов, представители исполнительной власти и военного комиссариата Саратовской области.

Открывая работу комиссии, председательствующий депутат городской думы, представитель Российской Ассоциации Героев в Саратовской области, Герой России Александр Янклович обозначил проблему.

- Наша основная задача — исполнить федеральный закон. То есть провести кадастровый учет и паспортизацию воинских захоронений. На данный момент у нас нет такого реестра. Данный вопрос требует оперативного решения, — заявил он.

- Еще полгода назад мы поднимали этот вопрос в рамках проекта «Историческая память». Очень хотелось бы большей оперативности со стороны военкомата. Секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Васильевич Панков лично курирует вопросы подготовки к предстоящему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже сейчас начался обратный отсчет до юбилейной даты, и привести в порядок мемориальные места и воинские захоронения — наш святой долг, — добавила Юлия Литневская.

Представитель военного комиссариата Саратовской области Юрий Волченко пообещал провести данную работу в кратчайшие сроки.

Также в ходе работы комиссии была обозначена задача выделения участков под воинские захоронения, приведение в нормативное состояние имеющихся и осуществление бюджетного финансирования для дальнейшего их содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу у спящей женщины
Женщина на «четырнадцатой» сбила двух подростков в Энгельсе
Житель Энгельса дал взятку полицейскому и получил штраф в десять раз больше
Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс
Инвалида из Маркса после публикации Варламова выкинули из квартиры
Более 100 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова за полгода
Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии
Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана
Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей
В Саратове за полгода в авариях погибли 12 пешеходов
В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства
Под Саратовом мошенники обманули пенсионера на 800 тыс. рублей
Участок леса в Воскресенском районе вернули государству
В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне
В Саратове могут возникнуть проблемы с жильем для детей-сирот