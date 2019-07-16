Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана
Балашовский районный суд назначил срок 39-летнему мошеннику из Новороссийска.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину признали виновным в 19 эпизодах преступлений.
Установлено, что в конце 2017 года гражданин купил себе «симки» для перевода денег на карты, а также два мобильника для набора случайных номеров.
С февраля по ноябрь 2018 года злоумышленник звонил жителям Саратовской области и представлялся сыном, которого задержали за наркотики или он попал в аварии. Потом звонил с другого телефона и представлялся стражем порядка. Он предлагал решить вопрос за 40-100 тыс. рублей, а после перевода денег говорил, что ребенка отпустят и добавлял звонивших в ЧС.
Деньги он обналичивал через знакомых.
Всего мужчина похитил около 500 тыс. рублей, а пытался — более 850 тыс. рублей.
Теперь гражданин проведет четыре года в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU