Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-16T14:42:18+03:00

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Балашовский районный суд назначил срок 39-летнему мошеннику из Новороссийска.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, мужчину признали виновным в 19 эпизодах преступлений.

Установлено, что в конце 2017 года гражданин купил себе «симки» для перевода денег на карты, а также два мобильника для набора случайных номеров.

С февраля по ноябрь 2018 года злоумышленник звонил жителям Саратовской области и представлялся сыном, которого задержали за наркотики или он попал в аварии. Потом звонил с другого телефона и представлялся стражем порядка. Он предлагал решить вопрос за 40-100 тыс. рублей, а после перевода денег говорил, что ребенка отпустят и добавлял звонивших в ЧС.

Деньги он обналичивал через знакомых.

Всего мужчина похитил около 500 тыс. рублей, а пытался — более 850 тыс. рублей.

Теперь гражданин проведет четыре года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU