Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей
В Йошкар-Оле с 14 по 20 июля проходит третья Всероссийская Спартакиада инвалидов.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в ней приняли участие более 2 тыс. человек с ограниченными возможностями из 65 регионов России.
Саратовскую область представляли 26 воспитанников областной комплексной ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».
По итогам трех дней соревнований «рифовцы» завоевали восемь медалей.
Пловцы Федор Матюшин и Юлия Матюхина, а также Басира Ферзиева завоевали золото. Эта же награда досталась спортсмену Даниле Могилевскому за успехи в легкой атлетике.
Серебро досталось пловцам Анне Видинеевой, Федору Матюшину, а также дзюдоисту Альберту Суралиеву.
Бронза ушла атлетистке Марие Кравченко и пловчихе Эльмире Бибарсовой.
ИСТОЧНИК KP.RU