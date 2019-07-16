2019-07-16T13:36:51+03:00
Общество

Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей

Состязания проходят в Йошкар-Оле
Дарья Вострикова
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В Йошкар-Оле с 14 по 20 июля проходит третья Всероссийская Спартакиада инвалидов.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в ней приняли участие более 2 тыс. человек с ограниченными возможностями из 65 регионов России.

Саратовскую область представляли 26 воспитанников областной комплексной ДЮСАШ «Реабилитация и Физкультура».

По итогам трех дней соревнований «рифовцы» завоевали восемь медалей.

Пловцы Федор Матюшин и Юлия Матюхина, а также Басира Ферзиева завоевали золото. Эта же награда досталась спортсмену Даниле Могилевскому за успехи в легкой атлетике.

Серебро досталось пловцам Анне Видинеевой, Федору Матюшину, а также дзюдоисту Альберту Суралиеву.

Бронза ушла атлетистке Марие Кравченко и пловчихе Эльмире Бибарсовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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