В Саратове за полгода в авариях погибли 12 пешеходов

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-16T13:35:15+03:00

В городе два дня будут ловить нарушителей ПДД

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За шесть месяцев 2019 в Саратове произошло 213 аварий с участием пешеходов.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, в ДТП пострадали 214 человек, 12 погибли.

В целях предупреждения увеличения статистики 17 и 18 июля в городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».

Напомним, что водителям, которые не захотят уступать дорогу, придется отдать до 2,5 тыс. рублей.

Подобные нарушения выявляют не только инспекторы, но и камеры, установленные на проспекте Энтузиастов, Ильинской площади, улицах Политехническая, Вольская, Бахметьевская.

ИСТОЧНИК KP.RU