В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства
Он пьяным нарушал общественный порядок
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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 46-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в неоднократном нарушении административных запретов и общественного порядка.
Ранее мужчине установили административный надзор, однако гражданина неоднократно замечали за его нарушением. Например, в 23:50 14 марта и в 22:10 31 марта он находился на улице пьяным, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность.
Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на восемь месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU