2019-07-16T13:10:29+03:00
Происшествия

В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства

Он пьяным нарушал общественный порядок
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 46-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в неоднократном нарушении административных запретов и общественного порядка.

Ранее мужчине установили административный надзор, однако гражданина неоднократно замечали за его нарушением. Например, в 23:50 14 марта и в 22:10 31 марта он находился на улице пьяным, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцу отказались смягчать срок за кражу у спящей женщины
Женщина на «четырнадцатой» сбила двух подростков в Энгельсе
Житель Энгельса дал взятку полицейскому и получил штраф в десять раз больше
Под Саратовом сожители пытались похитить железнодорожный рельс
Инвалида из Маркса после публикации Варламова выкинули из квартиры
Более 100 тыс. тонн мусора вывезено из Саратова за полгода
В Саратове проинвентаризируют кладбища
Саратовца оштрафовали за молчание по поводу знакомого, который собрался воевать в Сирии
Жители Саратовской области пострадали от мошенника под видом сына-наркомана
Спортсмены из саратовской школы «РиФ» на Спартакиаде завоевали восемь медалей
В Саратове за полгода в авариях погибли 12 пешеходов
Под Саратовом мошенники обманули пенсионера на 800 тыс. рублей
Участок леса в Воскресенском районе вернули государству
В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне
В Саратове могут возникнуть проблемы с жильем для детей-сирот