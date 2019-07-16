В Саратовской области мужчину отправили в колонию за оскорбление человеческого достоинства

СЕГОДНЯ 13:06 2019-07-16T13:10:29+03:00

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В Ртищеве Саратовской области вынесен приговор ранее судимому 46-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в неоднократном нарушении административных запретов и общественного порядка.

Ранее мужчине установили административный надзор, однако гражданина неоднократно замечали за его нарушением. Например, в 23:50 14 марта и в 22:10 31 марта он находился на улице пьяным, чем оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность.

Суд отправил гражданина в колонию строгого режима на восемь месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU