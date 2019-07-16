2019-07-16T12:53:57+03:00
Происшествия

Под Саратовом мошенники обманули пенсионера на 800 тыс. рублей

Они обещали мужчине компенсацию за лекарства
Ольга Симонова
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В Вольском районе Саратовской области мошенники обманули пенсионера на более чем 800 тыс. рублей.

- В полицию обратился 82-летний мужчина. Он рассказал, что две недели он общался с мошенниками, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по региону.

Неизвестные позвонили и представились сотрудниками организации. Аферисты рассказали, что пенсионеру положена компенсация за лекарства, которые он приобрел в 2015 году. Однако, чтобы ее получить, нужно оплатить пошлину, она после якобы тоже вернется.

Мошенники звонили много раз, и потерпевший переводил им деньги со своих счетов. Общая сумма составила 810 560 рублей.

Не дождавшись компенсации, пенсионер пошел в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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