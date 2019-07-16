Участок леса в Воскресенском районе вернули государству
Жители самовольно оградили земли
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Жителям села Усовка Воскресенского района администрация предоставила землю с условием — распоряжаться участками лесного фонда нельзя.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, поскольку граждане нарушили эти условия, прокуратура района обратилась в суд с иском о прекращении прав собственности граждан на участки, снятии с кадастрового учета и демонтаже ограждений.
Саратовским районным судом требования прокурора удовлетворены. Местные жители подали апелляцию насчет спорных участков, однако решение не изменилось.
Теперь земли возвращены в федеральную собственность.
ИСТОЧНИК KP.RU