Участок леса в Воскресенском районе вернули государству

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-16T12:59:48+03:00

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Жителям села Усовка Воскресенского района администрация предоставила землю с условием — распоряжаться участками лесного фонда нельзя.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, поскольку граждане нарушили эти условия, прокуратура района обратилась в суд с иском о прекращении прав собственности граждан на участки, снятии с кадастрового учета и демонтаже ограждений.

Саратовским районным судом требования прокурора удовлетворены. Местные жители подали апелляцию насчет спорных участков, однако решение не изменилось.

Теперь земли возвращены в федеральную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU