2019-07-16T12:57:45+03:00
Происшествия

В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне

Участок земли поставлен на учет с нарушением норм законодательства
Дарья Вострикова
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Прокуратура Балашова выявила, что районная администрация не соблюдает требования земельного и градостроительного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, гражданину для строительства магазина дали в аренду землю в Балашове площадью 1 449 кв. м.

Однако сформирован участок был с нарушением норм законодательства. Согласно карте градостроительного зонирования, участок расположен в «зоне зеленых насаждений», где должны расти деревья, помогая создавать экологически чистую среду.

Тогда как разрешенный вид строительства применим для зоны размещения торговли и обслуживания местного значения.

Прокуратура Балашова направила иск о признании действий районной администрации незаконным и обязанности прекратить строительство.

Суд эти требования удовлетворил, решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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