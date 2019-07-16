В Балашове прокуратура остановила строительство магазина в зеленой зоне
Прокуратура Балашова выявила, что районная администрация не соблюдает требования земельного и градостроительного законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, гражданину для строительства магазина дали в аренду землю в Балашове площадью 1 449 кв. м.
Однако сформирован участок был с нарушением норм законодательства. Согласно карте градостроительного зонирования, участок расположен в «зоне зеленых насаждений», где должны расти деревья, помогая создавать экологически чистую среду.
Тогда как разрешенный вид строительства применим для зоны размещения торговли и обслуживания местного значения.
Прокуратура Балашова направила иск о признании действий районной администрации незаконным и обязанности прекратить строительство.
Суд эти требования удовлетворил, решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU