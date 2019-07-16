В Саратове могут возникнуть проблемы с жильем для детей-сирот
В Саратовской областной думе сегодня, 16 июля, был рассмотрен вопрос о программе обеспечения жильем детей-сирот.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в федеральном законодательстве появились изменения, которые внесли корректировки в реализацию программы.
Проблема в том, что перестали проводиться аукционы на приобретение жилья. По мнению строителей, можно перейти на систему эскроу-счетов, для этого необходимо внести в Бюджетный кодекс соответствующую поправку.
Если ситуация не изменится, то строители могут совсем прекратить возводить объекты на долевых условиях, а перейти полностью на договоры купли-продажи. Однако, по мнению депутата Леонида Писного, в существующих реалиях это невозможно.
ИСТОЧНИК KP.RU