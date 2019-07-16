2019-07-16T11:40:21+03:00
Происшествия

Москвичка попалась на краже дорогого алкоголя и шашлыка в Саратове

Ее задержали
Дарья Вострикова
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Вчера, 15 июля, сотрудники Росгвардии предотвратили хищение товаров из магазинов Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, вчера днем в районе 3-й Дачной стражи порядка задержали 22-летнюю жительницу Московской области.

Она несла из торгового центра шашлык и элитный алкоголь на общую сумму не более 1,5 тыс. рублей.

Ранее гражданка уже привлекалась за кражу. На нее составили протокол и изъяли похищенное.

Позже сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю посетительницу гипермаркета на улице Лебедева-Кумача. Женщина хотела забрать алкоголь и не заплатить.

В результате проверок задержаны пять лиц, которые могут быть причастны к кражам из магазинов.

Проводятся проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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