Москвичка попалась на краже дорогого алкоголя и шашлыка в Саратове
Вчера, 15 июля, сотрудники Росгвардии предотвратили хищение товаров из магазинов Ленинского района Саратова.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Росгвардии Саратовской области, вчера днем в районе 3-й Дачной стражи порядка задержали 22-летнюю жительницу Московской области.
Она несла из торгового центра шашлык и элитный алкоголь на общую сумму не более 1,5 тыс. рублей.
Ранее гражданка уже привлекалась за кражу. На нее составили протокол и изъяли похищенное.
Позже сотрудники Росгвардии задержали 55-летнюю посетительницу гипермаркета на улице Лебедева-Кумача. Женщина хотела забрать алкоголь и не заплатить.
В результате проверок задержаны пять лиц, которые могут быть причастны к кражам из магазинов.
Проводятся проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU