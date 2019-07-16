2019-07-16T10:42:31+03:00
Общество

Найдены средства на реконструкцию школы в Перелюбе

Деньги должны поступить в августе
Екатерина Семенова
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В Перелюбе реконструируют школу имени Рудченко.

Как сообщает страница сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, уже найдены средства на первый этап капитального ремонта.

Ранее, во время встречи с учителями Перелюбского района и посещения школы, Володин обратил внимание на трещины на стенах и линолеум, который склеен скотчем, а также ряд других проблем.

Школа была построена 20 лет назад, в 1999-м году, при поддержке Вячеслава Володина. Сейчас он принял решение о начале большой реконструкции. Средства должны поступить в августе.

Кроме ремонта, планируется возвести рядом современный спортивный комплекс в рамках благотворительного проекта Володина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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