Найдены средства на реконструкцию школы в Перелюбе
В Перелюбе реконструируют школу имени Рудченко.
Как сообщает страница сторонников спикера Государственной думы Вячеслава Володина в соцсети Instagram, уже найдены средства на первый этап капитального ремонта.
Ранее, во время встречи с учителями Перелюбского района и посещения школы, Володин обратил внимание на трещины на стенах и линолеум, который склеен скотчем, а также ряд других проблем.
Школа была построена 20 лет назад, в 1999-м году, при поддержке Вячеслава Володина. Сейчас он принял решение о начале большой реконструкции. Средства должны поступить в августе.
Кроме ремонта, планируется возвести рядом современный спортивный комплекс в рамках благотворительного проекта Володина.
ИСТОЧНИК KP.RU