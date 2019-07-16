Из дома на улице Рабочая в Саратове выселят всех жильцов
До конца марта 2020 года здание снесут
Фото: Google Карты
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В Саратове снесут дом №114Ш по улице Рабочая. Его признали аварийным.
Такое распоряжение подписал мэр Михаил Исаев. Его опубликовали на сайте городской администрации.
Из здания, находящегося на углу Железнодорожной улицы, напротив театра драмы, в течение трех месяцев должны выселить всех жителей.
Снесут же одноэтажный дом до 30 марта 2020 года.
По данным портала «ДОМ.МИНЖКХ», он был построен в 1917 году.
ИСТОЧНИК KP.RU