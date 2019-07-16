2019-07-16T09:48:30+03:00
Общество

Из дома на улице Рабочая в Саратове выселят всех жильцов

До конца марта 2020 года здание снесут
Ольга Симонова
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Фото: Google КартыФото: Google Карты
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В Саратове снесут дом №114Ш по улице Рабочая. Его признали аварийным.

Такое распоряжение подписал мэр Михаил Исаев. Его опубликовали на сайте городской администрации.

Из здания, находящегося на углу Железнодорожной улицы, напротив театра драмы, в течение трех месяцев должны выселить всех жителей.

Снесут же одноэтажный дом до 30 марта 2020 года.

По данным портала «ДОМ.МИНЖКХ», он был построен в 1917 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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