2019-07-16T08:45:48+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина лишил девушку автомагнитолы и аккумулятора

Рецидивиста поймали
Ольга Симонова
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В Энгельсе полиция вчера, 15 июля, нашла подозреваемого в краже из авто.

- В отдел заявление от 25-летней девушки поступило 30 июня. Она рассказала, что в период с 28 июня кто-то взломал замок в ее ВАЗ-2104 и украл оттуда аккумулятор и автомагнитолу. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 3,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 29-детнего мужчина, ранее привлекавшегося за кражи и угон.

У него забрали похищенное имущество и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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