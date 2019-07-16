В Энгельсе мужчина лишил девушку автомагнитолы и аккумулятора

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-16T08:45:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе полиция вчера, 15 июля, нашла подозреваемого в краже из авто.

- В отдел заявление от 25-летней девушки поступило 30 июня. Она рассказала, что в период с 28 июня кто-то взломал замок в ее ВАЗ-2104 и украл оттуда аккумулятор и автомагнитолу. Сумму ущерба потерпевшая оценила в 3,3 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 29-детнего мужчина, ранее привлекавшегося за кражи и угон.

У него забрали похищенное имущество и отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU