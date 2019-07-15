2019-07-15T17:41:59+03:00
Общество

Исаев приглашает бизнесменов обсудить благоустройство проспекта Кирова

Для встречи с мэром необходимо подать предварительную заявку
Екатерина Семенова
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..Фото: Екатерина Семенова
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В пятницу, 19 июля, глава Саратова Михаил Исаев намерен встретиться с представителями бизнес-сообщества города.

- Встречусь с предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность на проспекте Кирова. Необходимость общения продиктована тем, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет реконструирован саратовский Арбат, — написал мэр на своей странице в Instagram.

Для обсуждения предложено будущее благоустройство проспекта Кирова, необходимые работы и их сроки.

Для встречи с мэром необходимо подать заявку до среды включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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