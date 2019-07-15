Исаев приглашает бизнесменов обсудить благоустройство проспекта Кирова
Для встречи с мэром необходимо подать предварительную заявку
.Фото: Екатерина Семенова
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В пятницу, 19 июля, глава Саратова Михаил Исаев намерен встретиться с представителями бизнес-сообщества города.
- Встречусь с предпринимателями, которые осуществляют свою деятельность на проспекте Кирова. Необходимость общения продиктована тем, что в 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет реконструирован саратовский Арбат, — написал мэр на своей странице в Instagram.
Для обсуждения предложено будущее благоустройство проспекта Кирова, необходимые работы и их сроки.
Для встречи с мэром необходимо подать заявку до среды включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU