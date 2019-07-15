В Саратове ремонтируют трубопровод на двух улицах
Планируется заменить около 2 км сетей
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Сегодня, 15 июля, в Саратове коммунальщики приступили к перекладке 110 метров трубопровода на улице Чернышевского.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», завершаются работы на Провиантской, 4. Там будут переврезать вновь построенный водопровод.
В этом году, до начала зимы, коммунальщики планируют заменить около 2 км внутриканальных сетей, до ремонта асфальта.
Также работы пройдут на улице Топольчанская, 7, Тархова, 33 и 35,Международная, 12, 14, Чернышевского, 123, 125, 127.
ИСТОЧНИК KP.RU