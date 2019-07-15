В Саратове впервые рассмотрели апелляцию на решение районного суда присяжных
Приговор был оставлен в силе
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В Саратовском областном суде впервые была рассмотрена апелляционная жалоба на решение присяжных.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее Ртищевский районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина Егорова.
10 апреля коллегия присяжных признала его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. Его приговорили к 9,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на год.
Егоров не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако областной суд согласился с вердиктом присяжных и оставил решение Ртищевского суда в силе.
ИСТОЧНИК KP.RU