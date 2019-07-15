2019-07-15T16:54:45+03:00
Общество

В Саратове впервые рассмотрели апелляцию на решение районного суда присяжных

Приговор был оставлен в силе
Екатерина Семенова
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В Саратовском областном суде впервые была рассмотрена апелляционная жалоба на решение присяжных.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, ранее Ртищевский районный суд рассмотрел дело в отношении гражданина Егорова.

10 апреля коллегия присяжных признала его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего. Его приговорили к 9,5 года колонии особого режима с ограничением свободы на год.

Егоров не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Однако областной суд согласился с вердиктом присяжных и оставил решение Ртищевского суда в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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