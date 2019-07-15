Саратовский спортсмен взял серебро всероссийских соревнований по триатлону
Он выступил в подгруппе среди юношей
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Вчера, 14 июля, в Московской области прошли всероссийские соревнования по триатлону.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в подгруппе юношей 13-14 лет на дистанции «0,3 км плавания — 8 км велогонки — 2 км бега» второе место занял Александр Стрижков. Юноша является саратовским спортсменом.
Кроме того, его земляк Илья Кривец в Бронницах преодолел 1,9 км плавания в открытой воде — 90 км велогонки — 21 км бега на чемпионате России по триатлону на средней дистанции.
Он финишировал на девятом месте.
ИСТОЧНИК KP.RU