В Саратове очередной грузовик не вписался под «мост глупости»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-07-15T12:02:51+03:00

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Под саратовским «мостом глупости» застрял очередной грузовой автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось сегодня, около пяти утра.

Водителю, как свидетельствует видео Дмитрия Краснощекова, опубликованное в группе «Саратов Life», пришлось выгружать тюки из салона, чтобы высвободить автомобиль.

ДТП привело к затору на улице Рабочая.

Напомним, «мост глупости» назван так из-за регулярно застревающих под ним автомобилей. Сооружение рассчитано на высоту не более 3,5 метра, однако водители более габаритных авто зачастую пытаются проехать под ним и оказываются в ловушке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/720205" frameborder="0"></iframe> Грузовик в Саратове застрял под "мостом глупости".

ИСТОЧНИК KP.RU