В Саратове очередной грузовик не вписался под «мост глупости»
Под саратовским «мостом глупости» застрял очередной грузовой автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ДТП случилось сегодня, около пяти утра.
Водителю, как свидетельствует видео Дмитрия Краснощекова, опубликованное в группе «Саратов Life», пришлось выгружать тюки из салона, чтобы высвободить автомобиль.
ДТП привело к затору на улице Рабочая.
Напомним, «мост глупости» назван так из-за регулярно застревающих под ним автомобилей. Сооружение рассчитано на высоту не более 3,5 метра, однако водители более габаритных авто зачастую пытаются проехать под ним и оказываются в ловушке.
Грузовик в Саратове застрял под "мостом глупости".
ИСТОЧНИК KP.RU