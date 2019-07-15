На «Стрелке» в Саратове пешеход пострадала в столкновении двух легковушек
Ее госпитализировали
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Сегодня, 15 июля, в районе «Стрелки» на проспекте 50 лет Октября дорогу не поделили Volkswagen и ВАЗ-2107.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», в результате аварии иномарка сбила 53-летнюю женщину.
Сотрудники Центра медицины катастроф госпитализировали пешехода и водителя «семерки».
На месте работают врачи ЦМК и дорожные инспекторы, обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU