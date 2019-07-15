В Энгельсе рецидивист угнал иномарку у знакомого
Злоумышленника поймали
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В полицию Энгельсского района поступило заявление от 39-летнего жителя Квасниковки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 7 июля знакомый без разрешения забрал его автомобиль Geely.
Машина находится на штрафстоянке с техническими повреждениями.
Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний рецидивист из Энгельса.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU