2019-07-15T11:53:34+03:00
Происшествия

В Энгельсе рецидивист угнал иномарку у знакомого

Злоумышленника поймали
Дарья Вострикова
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В полицию Энгельсского района поступило заявление от 39-летнего жителя Квасниковки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 7 июля знакомый без разрешения забрал его автомобиль Geely.

Машина находится на штрафстоянке с техническими повреждениями.

Предполагаемого преступника задержали. Им оказался 34-летний рецидивист из Энгельса.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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