В Энгельсе из окна на козырек магазина выпал мужчина

СЕГОДНЯ 21:13 2019-07-14T21:13:16+03:00

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Сегодня, 14 июля, в Энгельсе на улице Тельмана, 30 из окна десятиэтажного дома выпал 46-летний мужчина.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданин приземлился с третьего этажа на козырек магазина.

Сотрудники «Энгельс-спаса с помощью спецоборудования сняли мужчину с козырька и передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.

На месте работают сотрудники полиции, «Энгельс-спас» и врачи скорой помощи. Выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU