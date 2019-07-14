В Энгельсе из окна на козырек магазина выпал мужчина
Он получил травмы
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Сегодня, 14 июля, в Энгельсе на улице Тельмана, 30 из окна десятиэтажного дома выпал 46-летний мужчина.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», гражданин приземлился с третьего этажа на козырек магазина.
Сотрудники «Энгельс-спаса с помощью спецоборудования сняли мужчину с козырька и передали сотрудникам скорой помощи для госпитализации.
На месте работают сотрудники полиции, «Энгельс-спас» и врачи скорой помощи. Выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU