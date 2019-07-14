В Саратове на улице Тархова дорогу не поделили автобус и ВАЗ
Пострадал водитель легковушки
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Сегодня, 14 июля, в Саратове на улице Тархова 23Б водитель ВАЗ-2104 столкнулся с автобусом №11.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, во время аварии в общественном транспорте находились 25 человек.
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Пострадавшего водителя легковушки госпитализировали медики скорой помощи.
Помимо них на месте работают сотрудники Облспаса и дорожные инспекторы.
ИСТОЧНИК KP.RU