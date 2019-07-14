В Саратове на улице Тархова дорогу не поделили автобус и ВАЗ

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-14T15:21:51+03:00

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Сегодня, 14 июля, в Саратове на улице Тархова 23Б водитель ВАЗ-2104 столкнулся с автобусом №11.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», по предварительным данным, во время аварии в общественном транспорте находились 25 человек.

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Пострадавшего водителя легковушки госпитализировали медики скорой помощи.

Помимо них на месте работают сотрудники Облспаса и дорожные инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU