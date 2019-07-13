В Саратове сельчанка украла в больнице кошелек

СЕГОДНЯ 16:41 2019-07-13T16:41:07+03:00

На нее завели уголовное дело

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В отдел полиции Кировского района 12 июля с заявлением о краже обратился 25-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском ГУВД, 12 июля кто-то украл его кошелек в больнице на Мельничной улице. Сумма причиненного ущерба составила 6 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержали 30-летнюю жительницу поселка Мокроус, похищенное у нее изъяли.

Женщина во всем призналась, на нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU