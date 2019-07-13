В Балаково пассажир ВАЗа пострадал из-за лихачества водителя-пенсионера
Легковушка врезалась в другую машину
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Сегодня, 13 июля, в Балаково на перекрестке Саратовского шоссе и Транспортной улицы 75-летний водитель ВАЗ-2107 не уступил дорогу ВАЗ-2108 под управлением 38-летнего мужчины. Именно это стало причиной столкновения машин.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», в аварии пострадал 39-летний пассажир «семерки».
Прибывшие сотрудники Облспаса вытащили мужчину из искореженного автомобиля и передали медикам скорой помощи, чтобы те его госпитализировали.
На месте работали сотрудники Облспаса, врачи скорой помощи, дорожный патруль.
Обстоятельства происшествия выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU