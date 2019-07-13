Экс-директор энгельсской «Тролзы» проведет лето под домашним арестом
Судья Волжского районного суда Виктор Кучко продлил бывшему директору ЗАО «Тролза» Ивану Котовицкому срок домашнего ареста.
Напомним, мужчину задержали 13 марта по подозрению в даче взятки. Якобы он вместе с начальником службы содействия бизнесу завода Владимиром Степанищевым дали налоговому инспектору 2 млн рублей за поблажки, которые предусматривали сокращение суммы нарушений с 90 до 40 млн рублей.
Адвокат экс-директора попытался добиться смягчению его подзащитному меры пресечения. Он апеллировал к операции, которую недавно перенес топ-менеджер и теперь нужно ходить к врачу каждый день, необходимости «передачи ключей от завода». По мнению защиты, достаточно запрета на выход из дома с 22:00 до 6-7 утра.
Следователь Станислав Лазарев отметил, что в получении медпомощи Ивану Котовицкому никто не отказывал.
Заслушав обе стороны, судья удалился в совещательную комнату и вынес решение — оставить экс-главу предприятия под домашним арестом до конца лета.
ИСТОЧНИК KP.RU