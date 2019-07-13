2019-07-13T12:47:15+03:00
Происшествия

Экс-директор энгельсской «Тролзы» проведет лето под домашним арестом

Он семь раз отпрашивался в больницу
Дарья Вострикова
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Судья Волжского районного суда Виктор Кучко продлил бывшему директору ЗАО «Тролза» Ивану Котовицкому срок домашнего ареста.

Напомним, мужчину задержали 13 марта по подозрению в даче взятки. Якобы он вместе с начальником службы содействия бизнесу завода Владимиром Степанищевым дали налоговому инспектору 2 млн рублей за поблажки, которые предусматривали сокращение суммы нарушений с 90 до 40 млн рублей.

Адвокат экс-директора попытался добиться смягчению его подзащитному меры пресечения. Он апеллировал к операции, которую недавно перенес топ-менеджер и теперь нужно ходить к врачу каждый день, необходимости «передачи ключей от завода». По мнению защиты, достаточно запрета на выход из дома с 22:00 до 6-7 утра.

Следователь Станислав Лазарев отметил, что в получении медпомощи Ивану Котовицкому никто не отказывал.

Заслушав обе стороны, судья удалился в совещательную комнату и вынес решение — оставить экс-главу предприятия под домашним арестом до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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