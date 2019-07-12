2019-07-12T15:06:16+03:00
Общество

Завтра в Саратове пройдут сельхозярмарки с дегустациями

Можно приобрести продукты местных производителей
Дарья Вострикова
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Завтра, 13 июля, в Саратове пройдут традиционные сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства области, торговыми точками для них станут рынки «Комсомольский», в поселке Юбилейный, площадка «ТК на Топольчанской» и на пересечении улиц Пензенская и Томская.

Приобрести можно будет мясо, молоко, домашнюю птицу и другие продукты местных производителей с 8:00 до 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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