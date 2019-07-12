В Саратовской области два человека погибли от ядовитых грибов

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-12T14:16:44+03:00

За три года от отравлений пострадали 75 человек

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Управление Роспотребнадзора по Саратовской области напоминает гражданам о профилактике отравлений грибами.

- Так, за последние три года ими отравились 75 человек, двое — погибли. В 2019 году пострадавших пока не зафиксировано, — сообщили «КП-Саратов» в ведомстве.

В Роспотребнадзоре посоветовали не собирать грибы вдоль дорог, промпредприятий и те, что вам неизвестны.

Также в ведомстве заметили, что нужно знать отличительные признаки ядовитых грибов и их двойников. У бледной поганки — это утолщение у основания ножки, «воротничок» на ножке, белые пластинки, не меняющие цвет с возрастом, шляпка белая, желтоватая или зеленоватая.

Стоит исключить грибы из рациона детей до десяти лет, пожилых, беременных и кормящих и людей с болезнями ЖКТ. Остальным перед употреблением надо их очистить и обработать.

ИСТОЧНИК KP.RU