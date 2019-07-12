В Энгельсе пенсионер пришел в гости к другу ради кражи бумажника

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-12T11:49:22+03:00

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Суд признал 65-летнего жителя Энгельса виновным в краже с причинением значительного ущерба.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 16 апреля мужчина приехал к своему знакомому. В два часа ночи он встал, вышел в коридор и увидел висящую за дверью куртку. Оглядевшись по сторонам, гость вытащил из внутреннего кармана одежды бумажник, где лежали 11 тыс. рублей, и скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали 26 апреля 2019 года. Он добровольно отдал полиции 4 тыс. рублей.

Суд назначил ему восемь месяцев колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU