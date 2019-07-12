Жители сгоревшего от молнии дома в Саратове просят помощи

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-12T11:01:18+03:00

Женщина с двумя детьми нуждается в одежде, мебели и технике

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Жительница сгоревшего дома №56 в 1-м Кооперативном проезде Саратова просит о помощи.

- У меня двое детей: сыну 15 лет, дочке десять. Сама вдова. Приму любую помощь, — написала погорелица Мария Черняева-Оксина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Женщина просит о помощи на странице в соцсети

Напомним, частный дом семьи сгорел 9 июля, когда в городе прошла сильная гроза. Именно молния и подожгла дом.

В комментариях под записью саратовцы предлагают женщине одежду и обувь и подсказывают, в какие благотворительные фонды можно обратиться за помощью. Она также отмечает, что ей требуется мебель и техника.

В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» Мария рассказала, что она обращалась к первому заместителю главы Кировского района Сергею Соколову. Он пообещал оказать помощь стройматериалами и машиной, которая вывезет все сгоревшее с участка.

Пока у семьи нет своего жилья, они живут у соседей, подруги, родственников в деревне. Дочь на время отправили к бабушке в село.

Сгоревший дом в 1-м Кооперативном проезде. Фото с личной страницы Марии Черняевой-Оксиной

Также женщине предложили временно пожить в Центре социальной помощи семье и детям на улице Зенитная в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU