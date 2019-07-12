Убивший собутыльника из-за обвинений в гомосексуальности саратовец отправится в колонию
В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 43-летнему мужчине, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22 марта подсудимый распивал спиртное со своим 54-летним знакомым в квартире дома на Олимпийской. Тот назвал гостя мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации и получил в ответ удар ножом в бедро.
Гости ушли, а на следующее утро, вернувшись, обнаружили 54-летнего гражданина мертвым. После этого они скрылись.
Тело нашла соседка, которая вызвала полицию.
Суд дал злоумышленнику срок — девять лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU