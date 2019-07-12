2019-07-12T09:33:37+03:00
Происшествия

Убивший собутыльника из-за обвинений в гомосексуальности саратовец отправится в колонию

Ему дали девять лет строгого режима
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова вынесен приговор 43-летнему мужчине, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 22 марта подсудимый распивал спиртное со своим 54-летним знакомым в квартире дома на Олимпийской. Тот назвал гостя мужчиной нетрадиционной сексуальной ориентации и получил в ответ удар ножом в бедро.

Гости ушли, а на следующее утро, вернувшись, обнаружили 54-летнего гражданина мертвым. После этого они скрылись.

Тело нашла соседка, которая вызвала полицию.

Суд дал злоумышленнику срок — девять лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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