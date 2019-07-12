В Саратовском районе ищут девушку в оранжевой майке
Со среды о ее местонахождении ничего не известно
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В Пугачевском районе Саратовской области ищут 18-летнюю Иминат Наримановну.
Как сообщила Фарида Магомедова в группе «ЧП-Саратов», о девушке ничего не известно с 18:00 10 июля.
На вид пропавшей 18-20 лет. Она была одета в оранжевую майку, темные брюки и светлые босоножки.
Предположительно, гражданка может направляться в сторону Республики Дагестан.
Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просят сообщать по телефону 8-937-216-84-42 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU